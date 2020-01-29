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Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, который пьяным ездил по городу

Новости. Общество
09:14, 30 Января 2020
фото: © МВД Карелии
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В Петрозаводске 37-летний водитель, пойманный за рулем в состоянии опьянения, скрылся от следствия, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №3 по Петрозаводску разыскивают 37-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, сообщать информацию по номерам телефонов: 8-981-402-06-14, 8-921-224-10-63.

Конфиденциальность гарантируется.

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