Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в любви к «бесплатным» спорттоварам

В Петрозаводске разыскивается мужчина, подозреваемый в хищении спортивных товаров, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №3 в Петрозаводске устанавливают личность мужчины, запечатленного на фотографии. По информации правоохранителей, он может быть причастен к хищению из магазина спортивных товаров.

Всех, кто имеет сведения о разыскиваемом, просят позвонить в полицию по телефону: 8-953-545-37-48.

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