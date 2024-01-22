Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину со шрамами на правой руке

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение подозреваемого в краже Бандукова Сергея Александровича, 1998 года рождения.
Молодой человек скрылся от органов следствия.
Мужчине на вид 25-30 лет, он худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров, имеет шрамы на правой кисти руки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8 911 415 2587, 8 921 455 2885.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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