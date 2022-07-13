Полиция Петрозаводска разыскивает неизвестного, подозреваемого в преступлении (ВИДЕО)

Очевидцев происшествия просят связаться с полицией, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Петрозаводска устанавливают личность гражданина на видеозаписи, возможно, причастного к имущественному преступлению.
Очевидцев происшествия или что-либо знающих о разыскиваемом просят обратиться в полицию по телефонам: 8-981-402-57-89, 8-911-406-52-01, 8-906-209-60-90 или 02 (с мобильного — 102).
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