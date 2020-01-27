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Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже (ВИДЕО)

Новости. Криминал
12:49, 28 Января 2020
фото: © кадр из видео
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Мужчину подозревают в совершении уличного грабежа, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску разыскивается мужчина, запечатленный на видео.

Он подозревается в совершении уличного грабежа "на рывок" в микрорайоне Кукковка.

Полиция просит оказать содействие в установлении личности и местонахождения разыскиваемого. Конфиденциальность гарантируется.

Информацию можно сообщать по телефонам: +7-906-209-60-90, +7-960-212-02-43, +7-999-210-79-97.

Ранее нетрезвая пара избила и ограбила петрозаводчанина.

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Комментарии

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новый
2020-01-28 14:32:47
Понатыкают везде видеокамер, а простым гражданам потом ищи этих хулиганов, да по милициям-судам таскайся в рабочее время.
кир
2020-01-28 13:11:10
Типовой нищеброд страны Советов.
Гость
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