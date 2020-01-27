Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже (ВИДЕО)

Мужчину подозревают в совершении уличного грабежа, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску разыскивается мужчина, запечатленный на видео.
Он подозревается в совершении уличного грабежа "на рывок" в микрорайоне Кукковка.
Полиция просит оказать содействие в установлении личности и местонахождения разыскиваемого. Конфиденциальность гарантируется.
Информацию можно сообщать по телефонам: +7-906-209-60-90, +7-960-212-02-43, +7-999-210-79-97.
Ранее нетрезвая пара избила и ограбила петрозаводчанина.
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