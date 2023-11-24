Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Мужчину запечатлела камера видеонаблюдения.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который попал на запись камеры видеонаблюдения.

Молодого человека подозревают в краже товара в одном из сетевых магазинов.

Всех, кто знает, где искать злоумышленника, просят звонить в полицию по номерам телефонов: 8 911 411 6596 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, отметили в МВД Карелии.