Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Мужчину запечатлела камера видеонаблюдения.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который попал на запись камеры видеонаблюдения.
Молодого человека подозревают в краже товара в одном из сетевых магазинов.
Всех, кто знает, где искать злоумышленника, просят звонить в полицию по номерам телефонов: 8 911 411 6596 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, отметили в МВД Карелии.
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