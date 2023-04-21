Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже, который скрылся от следствия

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Сергея Сергеевича Г. 1984 года рождения.



Мужчину подозревают в краже, он скрывается от следственных органов.



На вид ему 38 лет, рост около 185 сантиметров.



Может быть одет в черную шапку, темно-синюю куртку, черные штаны и такого же цвета ботинки.



Всех, кто знает, где искать подозреваемого или видел его в последнее время, полиция просит передать эти сведения по телефонам: 8 981-402-06-14, 8 (814-2) 755-000.



Конфиденциальность гарантируется.