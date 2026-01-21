Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в преступлении

Камера сняла подозреваемого в магазинной краже.
Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 3 Петрозаводска просят помощи в розыске гражданина, подозреваемого в хищении товаров из сетевого магазина. Инцидент произошел в магазине на Перевалке.
Правоохранители считают, что запечатленный на видео мужчина может быть причастен к краже.
Полиция обращается ко всем, кто может располагать какой-либо информацией о личности или месте нахождения этого человека. Сообщить значимые сведения можно по телефону 7 (911) 428-63-10. Конфиденциальность гарантируется.
