Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, попавшую на запись камеры видеонаблюдения.

Оперативники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной камерой видеонаблюдения. Женщину подозревают в краже товара в одном из торговых центров.

Всех, кто что-либо знает о местонахождениии разыскиваемой, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 89110509802 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.