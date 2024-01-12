Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

Женщина попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, которая попала на видеозапись.

Женщину подозревают в краже в одном из сетевых магазинов карельской столице.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемой, полиция просит сообщить информацию по номерам телефона: 8-981-405-70-89 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.