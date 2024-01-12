Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

Женщина попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, которая попала на видеозапись.
Женщину подозревают в краже в одном из сетевых магазинов карельской столице.
Всех, кто что-либо знает о разыскиваемой, полиция просит сообщить информацию по номерам телефона: 8-981-405-70-89 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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