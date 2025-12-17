Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в мошенничестве

Управление МВД России по Петрозаводску обращается к гражданам за содействием в установлении личности и местонахождения женщины, которая может быть причастна к совершению преступления в сфере мошенничества.
Правоохранители располагают видеозаписью, на которой запечатлена разыскиваемая. Для установления всех обстоятельств инцидента и задержания подозреваемой полиции необходима помощь очевидцев.
Любого, кто может опознать женщину или располагает информацией о её возможном местонахождении, просят сообщить об этом по специальным телефонам:
8 (900) 991-80-34
8 (960) 210-14-36
Вся предоставленная информация будет проверена. Конфиденциальность и анонимность обратившихся гарантируется.
Полиция призывает граждан быть бдительными и оказать помощь в раскрытии преступления.
