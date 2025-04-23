Полиция Петрозаводска разыскивает причастного к преступлению

Полиция устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к хищению.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к хищению чужого имущества, рассказали в МВД Карелии.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, сообщить информацию по номеру телефона: 8 904 922 8810.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в ведомстве.
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