Полиция Петрозаводска разыскивает причастного к преступлению

Полиция устанавливает личность мужчины, который может быть причастен к хищению.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к хищению чужого имущества, рассказали в МВД Карелии.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, сообщить информацию по номеру телефона: 8 904 922 8810.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в ведомстве.