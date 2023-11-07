Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего 63-летнего мужчину

Мужчина пропал 10 октября.
Полиция Петрозаводска разыскивает Владимира Александровича Ф. 1960 года рождения. Мужчина не выходит на связь с 10 октября.
Приметы: на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, зеленовато-голубые глаза, шрам на животе после операции, вставные зубы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 911 661 4677 , 8 999 528 3950, 8 953 533 3655.
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