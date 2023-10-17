Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую молодую 23-летнюю женщину

С ней может быть пятимесячный ребенок.
Полиция Петрозаводска разыскивает Наталью Алексеевну А. 2000 года рождения.
С ней может быть сын Владислав Сергеевич А. 2023 года рождения.
У женщины темные (неокрашенные) волосы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить но номерам телефонов: 89114024926, 89114152587, 89214552885.
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