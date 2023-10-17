Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую молодую 23-летнюю женщину

С ней может быть пятимесячный ребенок.

Полиция Петрозаводска разыскивает Наталью Алексеевну А. 2000 года рождения.

С ней может быть сын Владислав Сергеевич А. 2023 года рождения.

У женщины темные (неокрашенные) волосы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить но номерам телефонов: 89114024926, 89114152587, 89214552885.