Полиция Петрозаводска разыскивает угонщика

Подозреваемый в преступлении скрылся от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивается скрывшийся от органов дознания Алексей В. 1990 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (угон).

Полиция просит всех, кто обладает значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать сведения по телефонам: 8-921-520-61-61, 8-911-409-26-96, или 02 (с мобильного 102).