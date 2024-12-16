Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, которая может быть причастна к краже телефона

Женщина, которая может быть причастна к краже телефона, попала на видеозапись.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение женщины, которая попала на видеозапись, сообщили в МВД Карелии.
Женщина, которую разыскивают, может быть причастна к краже мобильного телефона.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о разыскиваемой или видел ее, сообщить информацию по номерам телефонов: 8 911 418 4097 или 8 911 410 1750.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в ведомстве.
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