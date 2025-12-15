Полиция Петрозаводска разыскивает женщину по подозрению в краже

Правоохранители просят помощи горожан в поисках подозреваемой.
Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Петрозаводску устанавливают личность женщины, подозреваемой в совершении имущественного преступления.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой или знает о ее местонахождении, просят сообщить в полицию по телефону: 8 911 422 29 47. Конфиденциальность гарантируется.
