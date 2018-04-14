Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, страдающую провалами в памяти

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В Петрозаводске разыскивается без вести пропавшая Татьяна О.1957 года рождения, сообщили в МВД Карелии.
Женщина ушла из дома 12 апреля в 17:00 и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Страдает провалами в памяти. Может находиться в районе Октябрьского проспекта.
На вид 55-60 лет, рост средний, стрижка короткая, волосы темно-русые.
Была одета: черная матерчатая куртка, черные брюки в серую полоску, черные матерчатые сапоги, шапка вязаная красного цвета.
Просят всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой, сообщать об этом по телефонам: 8(8142)739-154, +7-911-402-49-26 или 02 (с мобильного – 102).
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