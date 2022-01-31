Полиция Петрозаводска ведет розыск подозреваемого в грабеже (ВИДЕО)

Сотрудники МВД ищут молодого человека, которого подозревают в грабеже: на опубликованных кадрах видно, как он отобрал сумку у человека.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, запечатленного на видеозаписи.

По данным полиции, молодой человек подозревается в грабеже. События произошли 21 января, неподалеку от перекрестка улиц Мурманская — Советская.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону:

8 953 529 77 26. Конфиденциальность гарантируется.