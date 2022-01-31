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Полиция Петрозаводска ведет розыск подозреваемого в грабеже (ВИДЕО)

Новости. Криминал
09:55, 01 Февраля 2022
фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

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Сотрудники МВД ищут молодого человека, которого подозревают в грабеже: на опубликованных кадрах видно, как он отобрал сумку у человека.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, запечатленного на видеозаписи.

По данным полиции, молодой человек подозревается в грабеже. События произошли 21 января, неподалеку от перекрестка улиц Мурманская — Советская.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону:
8 953 529 77 26. Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-01 10:42:40
Будучи потомком сталинских палачей всегда демократично сообщаю куда следует. В цывилизованых странах все так делают. За деньги.
кир
2022-02-01 10:14:14
Убить мало.
Гость
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