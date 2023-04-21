Полиция Петрозаводска встанет на страже детских площадок в День города

Любителей пить спиртное на детских площадках будут отлавливать полицейские, сообщили в городской мэрии.

На планерке в городской администрации 19 июня Наталья Кармазина, председатель комитета социального развития мэрии, озвучила программу празднования Дня города в этом году и дала комментарии по поводу насущных вопросов.

Одним из таких стал вопрос патрулирования полицией городских площадок для предотвращения хулиганств и распития там алкоголя. Ранее на это особенно жаловались петрозаводчане, проживающие в центре. В нынешнем году полиция более тщательно будет следить за порядком.

Кроме того, на особом контроле стоит вопрос уборки территории, как подчеркнула Наталья Кармазина. Она призвала горожан решать проблему совместными усилиями и следить за чистотой праздничных площадок - не разбрасывать мусор и пользоваться урнами.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню города в Петрозаводске, пройдут в ближайшую субботу, 24 июня.