Полиция Петрозаводска занялась серийным похитителем кофе

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело о серии магазинных краж, сообщили в МВД Карелии.

21-летнего жителя Петрозаводска подозревают в нескольких кражах продуктов из сетевого магазина. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей. По версии полиции, молодой человек пачками воровал кофе, который потом продавал. Проводится дознание.

Кроме того, в правоохранительные органы города от работников магазина бытовой техники поступило заявление о краже.



Злоумышленник похитил умную колонку, стоимость которой составила почти четыре тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, 32-летнего петрозаводчанина, ранее судимого за похожие преступления. Он признал вину, возбуждено уголовное дело.

Наконец, угрозыск раскрыл кражу в небольшом сетевом магазине в районе набережной Варкауса. По версии полиции, 33-летний мужчина воспользовался отсутствием контролера и украл две бутылки игристого напитка стоимостью 3 999 рублей. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что краденое выпил сам.

Возбуждены и расследуются уголовные дела, рассказали в пресс-службе регионального МВД.