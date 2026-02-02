Полиция Питкяранты проверяет факты угроз в адрес школьника от сверстников

В Питкяранте правоохранительные органы проводят проверку по факту поступающих угроз в адрес несовершеннолетнего подростка.

Сигнал поступил от местной жительницы. Напомним, женщина рассказала, что четверо подростков держат в страхе детей. Угрожают они и родителям. Жительницы Питкяранты не раз обращалась в полицию, но реакции не было. Сегодня после появления информации в нашем издании, сотрудники МВД Карелии начали проверку.

— По данному факту сотрудниками полиции организована проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — говорится в сообщении.

Подобные конфликты рассматриваются с участием инспекторов по делам несовершеннолетних. В зависимости от тяжести правонарушения, к подросткам могут быть применены меры воспитательного воздействия, а к их родителям — административные санкции.

