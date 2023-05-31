Полиция поблагодарила жительницу Карелии, спасшую от мошенников все сбережения пенсионера

В начале мая пожилой костомукшанин шел к банкомату, чтобы отправить мошенникам 800 тысяч рублей, но его отговорила бдительная горожанка.

В полиции города горняков Карелии врио начальника подразделения подполковник Артем Выдрин вручил благодарственное письмо костомукшанке.



Женщина помогла пенсионеру спасти от мошенников 800 тысяч рублей. Напомним, в начале мая с 84-летним мужчиной по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства.



Он сообщил пенсионеру, что некие злоумышленники пытаются украсть его деньги. Чтобы спасти сбережения, требовалось быстро их обналичить, а затем перевести на «безопасный счет».



Кроме того, собеседник убедил костомукшанина купить смартфон и помог установить специальное приложение для быстрых платежей.



Пенсионера со всеми сбережениями - 800 тысячами рублей - у банкомата заметила горожанка. Она быстро сориентировалась в ситуации и буквально выхватила наличные из купюроприемника.



Благодаря ее действиям, деньги не поступили на счета аферистов, рассказали в МВД Карелии. После она позвонила в полицию и сообщила об инциденте.