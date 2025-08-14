Полиция пресекла два водных нарушения на Ладожском озере

Оба нарушения связаны с отсутствием прав на управление водным транспортом.

В Карелии на Ладожском озере полиция поймала двух мужчин без прав на управление водным транспортом, об этом сообщили в транспортной полиции. Первого нарушителя полиция поймала при проведении рейда в заливе Ляппяярви Ладожского озера у города Сортавала.

— Транспортными полицейскими был выявлен 29-летний местный житель, который управлял гидроциклом, не имея прав на управление им и не поставив транспортное средство на учет в подразделении Государственной инспекции по маломерным судам, — рассказали в ведомстве.

Второй нарушитель был пойман при дальнейшем патрулировании, но уже в заливе Маркатсимансалми.

— Транспортными полицейскими было остановлено маломерное судно под управлением 47-летнего жителя Питкярантского района Республики Карелия. Установлено, что судоводитель не имел доверенности и диплома на право управления катером по внутренним и водным путям, а в судовом билете отсутствовала отметка об освидетельствовании судна, — сообщили в полиции.

Нарушения судоводителей зарегистрированы и переданы для принятия решения о привлечении к административной ответственности правонарушителей.