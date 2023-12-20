Полиция Прионежского района разыскивает обвиняемого

Денис Николаевич Древняк 1984 года рождения скрывается от суда.
Полиция Прионежского района продолжает розыск обвиняемого, сообщили в паблике МВД Карелии.
Сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району разыскивается Денис Николаевич Древняк 1984 года рождения, который обвиняется в имущественном преступлении и скрывается от суда.
Сведения о местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 9 11 660 57 27, 8 814 2 57 96 16, 8 814 2 739 638. Конфиденциальность гарантируется.
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