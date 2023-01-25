Полиция просит помочь узнать, чьи тела найдены на окраинах Петрозаводска (ФОТО)

Тело мужчины было найдено в лесополосе на Вознесенском шоссе, а мертвая женщина была обнаружена на улице Ригачина, сообщили в МВД Карелии.

Отдел уголовного розыска полиции №2 Петрозаводска продолжает работу по установлению личностей неизвестных.

В 2018 году в лесопарковой зоне Петрозаводска, вблизи Вознесенского шоссе, было обнаружено тело человека.

Мужчина, вероятно, 40–60 лет.

Тело женщины было обнаружено на улице Ригачина в конце января 2014 года.

Приметы: на вид 45-60 лет, рост 167 см, среднего телосложения, европейского типа, волосы темные с сединой, размер ноги 36.

Была одета: джемпер трикотажный розового цвета с рисунком в виде черных кругов, джинсы темно-синего цвета, сапоги с верхом из войлочной ткани черного цвета на меху, носок синий с рисунком в виде головы Деда Мороза бело-красного цвета.

Особые приметы: вертикальный шрам посередине живота длиной 17 см, при жизни отсутствовали 4 верхних зуба, что могло быть заметно при общении.

Всех, кому что-либо известно о данному факту, полиция просит сообщить по телефонам: 89535496978, 88142739240 или 02.