Полиция просит помочь в поиске подростка

Ребенок ушел из дома 5 сентября.

Полиция Прионежского района разыскивает Ласточкина Вадима Александровича, 2009 года рождения.

Подросток 5 сентября ушел из дома на станции Деревянка и до настоящего времени не вернулся.

Был в черной толстовке, черных брюках, черных кроссовках.

Предположительно, может находиться в Петрозаводске, в том числе в крупных торговых центрах.

Всех, кто знает о местонахождении подростка, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 911 403 62 66, 8 814 2 57 96 16, 73 90 22 или 02.