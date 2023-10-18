Полиция проверит информацию об истошных криках маленького ребенка на Древлянке

В социальной сети опубликовали шокирующее видео.

В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилась информация о жутких криках маленького ребенка в одном из домов на Древлянке.



«Не могу больше закрывать глаза и уши на ужас, который происходит в соседнем доме, а, точнее, бульвар Интернационалистов, 6, корпус № 1, — написала одна из горожанок. — Очень часто просто душераздирающе кричат маленький ребенок и его мать, слышен грохот на весь двор! Я пыталась вычислить квартиру, чтобы вызвать полицию, но по крикам это сделать сложно. Я живу в доме напротив, крики слышны даже у меня в квартире, не выходя на балкон. Очень прошу что-нибудь предпринять, пока она его не убила».



Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МВД Карелии, заявлений по этому поводу к ним не поступало. Тем не менее, полицейские после публикации в соцсети самостоятельно проверят это сообщение.