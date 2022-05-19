Полиция проводит проверку по факту избиения мужчины у магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера наблюдения запечатлела, как молодой человек наносит удары мужчине, после которых тот теряет сознание.

ЧП произошло 18 мая на улице Лизы Чайкиной, 14 в Петрозаводске. Молодой человек нанес удар рукой в голову мужчине, после чего тот упал на землю. Затем нападающий ударил ногой по голове лежащего человека. Жертва после второго удара потеряла сознание. Момент нападения был запечатлен камерой наблюдения. Ролик размещен в паблике «Жесть Карелия».

В сообществе говорится, что мужчина был избит после того, как сделал замечание подросткам в алкогольном магазине. Якобы участники конфликта вышли на улицу, где один из молодых людей нанес жертве удары. Там же опубликовано фото предполагаемого агрессора.

В МВД сообщили «Столице на Онего», что сейчас ведется проверка.