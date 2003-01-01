Полиция проводит проверку по факту неуважения к гимну со стороны жительницы Медвежьегорска

30 сентября на сессии совета в Медвежьегорске одна из присутствующих не стала вставать во время гимна России.
Когда все встали, она осталась сидеть в кресле и уткнулась в свой телефон. Как выяснилось позже, ей оказалась небезызвестная жительница Медвежьегорска Галина Исподина. Ранее ее штрафовали за антивоенные комментарии в соцсетях. Кроме того, в начале года она оказалась в числе тех жителей Карелии, кому Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить денежную компенсацию. Правда, когда это решение ЕСПЧ будет исполнено, неизвестно: Россия не признает его постановлений.
Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, по данному факту в настоящий момент проводится проверка. Проверяется, если ли в ее поведение нарушение закона. Женщине грозит штраф до 3 тысяч рублей.
Добавим, что Галина Исподина очень активно в соцсетях. Статус на ее странице «Хочу в СССР!». К слову, гимн России, который она проигнорировала, это гимн СССР, но с другим текстом.
