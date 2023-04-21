Полиция района Карелии объявила «войну» спортивным байкам (ФОТО)

Стражи порядка в Кондопожском районе следят, чтобы кроссовые мотоциклы использовались по всем правилам.

Так, участковый кондопожского отдела полиции в районе дома 40-В по улице Советов в Кончезеро заметил подростка за рулем кроссового мотоцикла. Остановить байкера удалось на другой улице.



Водителем оказался 17-летний юноша без прав. Информацию участковый передал сотрудникам Госавтоинспекции.



Аналогичное нарушение совершил 16-летний житель Кондопоги, которого дорожная полиция остановила в районе дома №134-А по улице Советов, говорится в сообщении паблика «Полиция Кондопоги».



Несовершеннолетних отстранили от управления, мотоциклы отвезли на штрафстоянку. Нарушителям грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.



Госавтоинспекция предупреждает: передвигаться на питбайках и кроссовых мотоциклах можно только в специально отведенных местах - подготовленных тренировочных площадках, на закрытых дорогах, в местах соревнований.







