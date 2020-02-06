Полиция разыскивает 7-летнюю девочку, пропавшую сегодня в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Маргариту Иващенко, которая ушла из дома в 18 часов и пропала.

Полиция Петрозаводска разыскивает Маргариту Иващенко 2012 года рождения, сообщили в МВД Карелии. Девочка ушла из дома по улице Советской около 18:00 и до настоящего времени её местонахождение не известно.

Приметы: рост 120-130 сантиметров, худощавого телосложения.

Была одета: оранжевый пуховик, синие брюки, зелёная шапка с 2 помпонами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой девочки, просят сообщать по телефону: 8 911-415-25-87.