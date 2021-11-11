Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Карелии (ФОТО)

Местонахождение жителя поселка Надвоицы неизвестно с августа 2018 года.

По сообщению ПСО «Доброспас», МВД Сегежского района продолжает розыск жителя поселка Надвоицы Василия Васильевича М., 1965 года рождения, местонахождение которого неизвестно с августа 2018 года.

Всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, или видевших его после августа 2018 года, полиция просит сообщить информацию по телефонам: 89114308386, 8(81431) 4-33-33

Напомним, полиция и поисковики также просят помочь в поиске молодого человека, ушедшего 30 октября из дома в Петрозаводске.