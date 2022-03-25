Полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже из магазина в Кондопоге (ВИДЕО)

В Кондопожском районе Карелии объявлен в розыск мужчина, который может быть причастен к краже из магазина.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность молодого человека. Он может быть причастен к краже, совершенной в одном из продовольственных магазинов Кондопоги. Может находиться на территории Кондопожского района или Петрозаводска.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону: 8 953 529 98 86. Конфиденциальность гарантируется.