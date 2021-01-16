Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов на севере Карелии

В Сегежском районе мужчина совершил сразу несколько краж из торговых точек.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Сегежскому району устанавливается личность и местонахождение гражданина, запечатленного на фотографии. Он может быть причастен к серии магазинных краж, сообщили в МВД Карелии.

"Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: +7953-543-77-40. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении МВД республики.

Напомним, полиция в Петрозаводске разыскивает очевидцев осеннего ДТП, в котором пострадал 18-летний пешеход.