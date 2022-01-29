Полиция разыскивает мужчину, возможно, причастного к преступлению (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который, возможно, причастен к имущественному преступлению на проспекте Александра Невского.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, который, возможно, причастен к имущественному преступлению, совершенному 21 января на проспекте Александра Невского.



Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, МВД Карелии просит сообщить по телефону: 8 911 434 11 0 или 8 921 016 92 87. Конфиденциальность гарантируется.