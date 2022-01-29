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Полиция разыскивает мужчину, возможно, причастного к преступлению (ВИДЕО)

Новости. Криминал
11:16, 30 Января 2022
фото: кадр с видео

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Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который, возможно, причастен к имущественному преступлению на проспекте Александра Невского.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, который, возможно, причастен к имущественному преступлению, совершенному 21 января на проспекте Александра Невского.

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, МВД Карелии просит сообщить по телефону: 8 911 434 11 0 или 8 921 016 92 87. Конфиденциальность гарантируется.

 

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Комментарии

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кир
2022-01-30 11:49:28
А ещё очки носит, интеллигент. :)
Саныч
2022-01-30 12:25:58
кир, какая у тебя мелкобуржуазная ссучность)
кир
2022-01-30 13:06:36
Саныч, просто уличный наблюдатель за непонятной для меня жизнью. :)
кир
2022-01-30 13:40:32
Саныч, взаимно. Всегда рад.)))
Саныч
2022-01-30 13:23:02
кир, привет)
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