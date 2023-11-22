Полиция разыскивает обвиняемого в краже жителя Карелии

Полиция объявила в розыск Александра Калистратова.

Сотрудники полиции Беломорского района разыскивают Калистратова Александра Анатольевича 1973 года рождения.

Мужчину обвиняют в преступлении против собственности.

Всех, кто знает, где искать злоумышленника, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонов: 8 814 375 11 69, 8 921 623 92 45, 8 911 053 26 76 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, отметили в республиканском МВД.