Полиция разыскивает обвиняемого в краже жителя Карелии

Полиция объявила в розыск Александра Калистратова.
Сотрудники полиции Беломорского района разыскивают Калистратова Александра Анатольевича 1973 года рождения.
Мужчину обвиняют в преступлении против собственности.
Всех, кто знает, где искать злоумышленника, полиция просит сообщить информацию по номерам телефонов: 8 814 375 11 69, 8 921 623 92 45, 8 911 053 26 76 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, отметили в республиканском МВД.
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