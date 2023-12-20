Полиция разыскивает обвиняемого в краже жителя Петрозаводска

Полиция разыскивает Галешкина Дмитрия Владимировича.

Полиция Петрозаводска разыскивает Галешкина Дмитрия Владимировича, 2003 года рождения. Его обвиняют в преступлении против собственности.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 455 28 85 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.