Полиция разыскивает обвиняемого в краже жителя Петрозаводска

Полиция разыскивает Галешкина Дмитрия Владимировича.
Полиция Петрозаводска разыскивает Галешкина Дмитрия Владимировича, 2003 года рождения. Его обвиняют в преступлении против собственности.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 455 28 85 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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