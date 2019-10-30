Полиция разыскивает подозреваемых в краже товара из ТЦ в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчину и женщину подозревают в краже товара, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливаются личности мужчины и женщины, запечатленных на видеозаписи. Они подозреваются в хищении забытого имущества. Происшествие случилось 20 октября в торговом центре на Древлянке.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по телефону: +7-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.