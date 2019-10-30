11:31, 30 Октября 2019
Полиция разыскивает подозреваемых в краже товара из ТЦ в Петрозаводске (ВИДЕО)
Новости по теме
Загрузка...
Мужчину и женщину подозревают в краже товара, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска устанавливаются личности мужчины и женщины, запечатленных на видеозаписи. Они подозреваются в хищении забытого имущества. Происшествие случилось 20 октября в торговом центре на Древлянке.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по телефону: +7-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
29.10.2019, 13:24
28.10.2019, 02:46
Аналитика
Сегодня 11:55
Капитал
О долговой политике Карелии рассказывает министр финансов Елена Антошина.
29.10.2019 16:06
28.10.2019 13:20
25.10.2019 10:56
Чтиво
28.10.2019 15:47
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
25.10.2019 13:56
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии