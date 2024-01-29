Полиция разыскивает скрывшегоcя от следствия мужчину

Полиция Петрозаводска разыскивает Евгения Плехова.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Плехова Евгения Валерьевича, 1986 года рождения. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля и при этом скрывается от органов дознания.
Полиция просит всех, кто знает, где может находиться разыскиваемый, сообщать информацию по номеру телефона: 8 981 402 06 14.
Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.
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