Полиция разыскивает скрывшегоcя от следствия мужчину

Полиция Петрозаводска разыскивает Евгения Плехова.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Плехова Евгения Валерьевича, 1986 года рождения. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля и при этом скрывается от органов дознания.

Полиция просит всех, кто знает, где может находиться разыскиваемый, сообщать информацию по номеру телефона: 8 981 402 06 14.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.