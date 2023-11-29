Полиция разыскивает скрывшегося от суда жителя Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Парчагина Андрея Александровича.
Полиция Петрозаводска разыскивает скрывшийся от суда Парчагин Андрей Александрович, 1981 года рождения. Мужчину обвиняют в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Парчагина Андрея Александровича, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 999 528 39 50, 8 911 661 46 77.
Конфиденциальность гарантируется, отметили в МВД Карелии.
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