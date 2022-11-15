Полиция разыскивает скрывшегося от суда жителя Петрозаводска

Обвиняемый в имущественном преступлении петрозаводчанин скрылся от суда, и был объявлен в розыск, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №3 в Петрозаводске разыскивают Кирилла Ф. 1997 года рождения, который обвиняется в имущественном преступлении и скрывается от суда.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать значимую информацию по номеру телефона 8(981)402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.