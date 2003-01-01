Полиция разыскивает в Петрозаводске двух подозреваемых

Полиция Петрозаводска просит помощи граждан в розыске двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений.
Опубликованы видео с подозреваемыми. Одного из мужчин подозревают в грабеже, второго — в совершении имущественного преступления.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят позвонить по телефону: 8-996-112-20-07. Полиция гарантирует конфиденциальность.
Напомним, ранее сообщалось, что в карельской столице были задержаны подозреваемые в магазинных кражах. Трое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске.