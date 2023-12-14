Полиция разыскивает женщину и семилетнего ребенка

В Петрозаводске пропали мама и маленький ребенок.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавших Оксану Анатольевну Р., 1982 года рождения и Сергея Сергеевича Р., 2016 года рождения.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 953-533-36-55, 8 911-611-46-77, 8 999-528-39-50 или 02, с мобильного - 102.