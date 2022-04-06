Полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже из магазина одежды в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии ищут молодую женщину в связи с кражей в одном из торговых центров.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность и местонахождение женщины, запечатленной на видеозаписи. Она может быть причастна к хищению товара в одном из торговых центров Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

«Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении ведомства.