Полиция разыскивает жителя Карелии, который скрывается от следствия

Располагающих информацией просят срочно сообщить правоохранителям.

Сотрудники МВД по Костомукше разыскивают Барышева Сергея Николаевича 1974 года рождения. Информацию сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 911 404 56 81, 8 921 702 71 70. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.