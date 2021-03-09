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Полиция разыскивает жителя Карелии на белой "пятнашке", подозреваемого в кражах (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:21, 10 Марта 2021
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Житель Олонца, передвигающийся на белой "пятнашке", может быть причастен к кражам в нескольких магазинах, сообщают в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Олонецкого района устанавливается личность мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищениям товара из сетевых магазинов Олонца. Может передвигаться на автомобиле "ВАЗ-2115" белого цвета.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просят сообщать ее по номерам телефона: +7911-661-93-58, 8(8142) 4-14-18.

Конфиденциальность гарантируется.

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