Полиция разыскивает жителя Петрозаводска, который пропал по дороге на работу в Медвежьегорский район

Объявлен в розыск молодой мужчина, который выехал из Петрозаводска на работу в Медвежьегорский район и пропал по дороге.

Полиция Медвежьегорского района разыскивает жителя Петрозаводска Павла М. 1988 года рождения, который в субботу, 21 августа, выехал в Медвежьегорский район на работу для обслуживания лесной техники на делянке недалёко от Карельской Масельги, и пропал.

Мужчина передвигался на автомобиле «ВАЗ-21124» г/н М854ТМ 10, темно красного цвета.

На настоящий момент его местонахождение не известно. Телефон не отвечает. В обозначенное для возвращения время на связь не вышел.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 21 августа, полиция просит сообщать по телефону: +79212216087, +7 (81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного — 102).