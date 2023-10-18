Полиция Сегежи задержала курьера мошенников, но он успел забрать полмиллиона у очень пожилых горожанок

Телефонные аферисты обманули 88-летнюю, 83-летнюю и 82-летнюю сегежанок, используя схему «родственник попал в беду».

В конце минувшей недели оперативники Сегежи задержали 23-летнего пособника мошенников, выполнявшего роль курьера.



Полицейские изъяли у него тысячу рублей. Остальные деньги он успел перевести кураторам.



Так, в ночь на 14 октября в полицию стали поступать сообщения о мошенничествах. Телефонные аферисты обманули 88-летнюю, 83-летнюю и 82-летнюю сегежанок, используя схему «родственник попал в беду». Им звонили и рассказывали о дорожно-транспортных происшествиях, виновником которых якобы является их близкий родственник. Деньги требовалось передать курьеру.



Одна из потерпевших лишилась 250 тысяч рублей, другая 100 тысяч. Самую пожилую обманули дважды: после того, как курьер забрал у нее 90 тысяч рублей, звонки от мошенников продолжились. Злоумышленники убедили пенсионерку, что переданной суммы не хватит, и потребовали обналичить все накопления в банке. Таким образом, курьер забрал у нее еще 95 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела. Молодого курьера суд отправил под стражу. Ему грозит до пяти лет колонии, рассказали в МВД Карелии.