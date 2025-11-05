Полиция спасла пенсионерку из Медвежьегорска от мошенников

В Медвежьегорске полицейские помогли 77-летней жительнице города, которая чуть не стала жертвой аферистов.

Пенсионерка вовремя спохватилась и обратилась в полицию. Правоохранители успели спасти деньги горожанки. Об этом сообщили в МВД республики.

Афера началась со звонка с незнакомого номера. Неизвестный мужчина позвонил женщине на домашний телефон и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с ее банковского счета кто-то делает подозрительные переводы, а саму пенсионерку подозревают в незаконной деятельности.

Чтобы «снять с себя подозрения», женщина по указанию мошенника обналичила в банке все свои сбережения — 420 тысяч рублей. Затем она упаковала деньги в пакет вместе с книгами и отнесла в пункт отправки посылок, как ей велели.

Однако после этого пенсионерка задумалась, а правильно ли она поступает. Ситуация показалась ей странной и она обратилась в полицию. Правоохранители успели вовремя изъять посылку — все деньги были на месте. Сбережения вернут владелице.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

